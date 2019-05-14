الحساب الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية

أطلقت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتداول سعوديون بشكل واسع الحساب الرسمي لرئاسة أمن الدولة ، في إطار الإشادة بالجهود التي تقوم بها قوات الأمن السعودية في محاربة الارهاب والعناصر الخارجة عن القانون والتي كان اخرها القضاء على خلية إرهابية في القطيف.

وطالب السعوديون بضرورة نشر حساب رئاسة أمن الدولة ومتابعته ، حيث انه سيتم تحديثه بشكل فوري ليواكب التطورات الحاصلة في المملكة العربية السعودية.

وعبر سعوديون عن فخرهم لما تقوم به رئاسة أمن الدولة في حفظ أمن المواطن والوطن وكذلك المقيمين والزوار.

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ورئاسة أمن الدولة هي مؤسسة أمنية واستخباراتية في السعودية تم إنشاؤها بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز في 20 يوليو 2017.

ترتبط رئاسة أمن الدولة بمجلس الوزراء وتعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ، وتتبع لها كل من المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني.

وتتعاون الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما بينهما بما يكفل الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني.