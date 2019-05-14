شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لخريجي الثانوية

قررت كلية الملك خالد العسكرية اليوم الثلاثاء فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 1440 هجري.

وقالت في إعلان رسمي لها على موقعها الالكتروني ان باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية سيستمر من اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 وحتى الساعة الثانية من مساء يوم الاثنين المقبل 20 مايو 2019.

وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية ان هناك شروط يجب على المتقدم التقيد بها ومن أهمها ان يكون سعودياً والا يقل عمر خريج الثانوية العامة عن 17 عاماً ولا يزيد عن 22 عاماً وان يكون غير متزوج أجنبية.

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