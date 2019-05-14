بطش اردوغان بالأمهات !

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*ثالث رمضان* يمر على الأمهات التركيات وأبناؤهن في *سجون أردوغان* ‼

*ثالث رمضان* وأردوغان يتعمد إذلال الأم التركية التي تتردد على سجونه *بحثًا عن أبنائها* ‼

حاولت الأمهات التركيات الصبر أمام هذا الظلم.. وحينما ضقن ذرعًا خرجن إلى الشارع *ينشدون الموت على المذلة*

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