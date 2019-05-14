التعليم تعتمد الابتعاث الموجه لـ120 معلما ومعلمة

اعتمدت وزارة التعليم ابتداء من العام الدراسي 1441/1440 برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات «استهداف»، الذي يؤهل المرشحين للحصول على درجة الماجستير من أفضل الجامعات العالمية، وذلك في تخصصات «الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، والعلوم، الحاسب الآلي». ويأتي استحداث برنامج «استهداف» ترجمة لتوجهات الوزارة نحو رفع مستوى الكفاءة المهنية في قطاع التعليم العام، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 انطلاقا من أهمية تطوير شاغلي الوظائف التعليمية «بنين - بنات» في بعض التخصصات. 120 مقعدا أوضحت الوزارة أن البرنامج يتضمن 120 مقعدا للابتعاث، بواقع 60 مقعدا للمعلمين، و60 مقعدا للمعلمات، وذلك في 10 دول تشمل: أميركا 25 مقعدا، أستراليا 15 مقعدا، بريطانيا 15 مقعدا، الصين 15 مقعدا، اليابان 10 مقاعد، كوريا الجنوبية 10 مقاعد، سنغافورة 10 مقاعد، هونج كونج 10 مقاعد، فنلندا 5 مقاعد، نيوزيلندا 5 مقاعد. وحددت وزارة التعليم عددا من الضوابط للالتحاق بالبرنامج، تتضمن: ألا تقل خدمة المرشح عن سنة في الخدمة الحكومية، سواء داخل الوزارة أو في جهة حكومية خارج الوزارة، وأن يكون المرشح من مواليد 1/ 1/ 1410 وما بعدها، وأن يكون حاصلا على معدل تراكمي «من 4 إلى 5» أو «من 3 إلى 4» أو «من 85 إلى 100» في مؤهل البكالوريوس، علما بأن المفاضلة ستكون وفقا للمعدل الأعلى. شروط الالتحاق اشترطت الوزارة للالتحاق بالبرنامج، أن يكون المرشح بالبرنامج حاصلا على 80% في متوسط اختباري قياس «قدرات الجامعيين وكفايات المعلمين»، وأن يكون حاصلاً على درجة (4) فأعلى في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS)، على ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن ممتاز، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي، أو يكون طرفا في قضية قائمة. كذلك شملت الضوابط اجتياز المقابلة الشخصية بحد أدني (90) نقطة، وألا يكون المرشح سبق له الحصول على فرصة إيفاد أو ابتعاث سابقة، أو الحصول على مؤهل أعلى من البكالوريوس، علما بأن القبول الجامعي سيكون وفق التخصصات المحددة، على أن يتقيد المرشح بالدراسة في التخصص نفسه المرشح له، كما يلتزم بالدراسة في الدولة نفسها والجامعة المرشح لها. السيرة الذاتية لفتت الوزارة إلى ضرورة رفع المرشح سيرته الذاتية، متضمنة ما يتميز به وإنتاجه العلمي، مشددة على ضرورة رفع أسماء المرشحين للإيفاد عن طريق برنامج راسل في موعد أقصاه نهاية الخميس 17 شوال 1440. وأشارت الوزارة إلى عدد من المزايا التي سيحصل عليها الملتحقون بالبرنامج، والتي تتمثل في توفير القبول الجامعي لهم من الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، وابتعاثه إلى أفضل الجامعات العالمية، والالتحاق ببرنامج مكثّف لرفع مستوى اللغة الإنجليزية داخل المملكة قبل السفر.



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