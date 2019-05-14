السعودية اليوم / تعليم نجران يدعو للمشاركة في جائزة اليونسكو



نجران 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في مركز التميز، إلى المشاركة في جائزة اليونسكو حمدان بن راشد آل مكتوم، للأساليب المتميزة في تطوير أداء المعلمين.

وأكدت الإدارة، على الميدان التربوي بالمشاركة في مختلف فئات الجائزة وذلك وفقًا للوائح والتعليمات، وآليات التوثيق الإلكتروني، وإرسال المشاركات عبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

10:38ت م

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نجران 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في مركز التميز، إلى المشاركة في جائزة اليونسكو حمدان بن راشد آل مكتوم، للأساليب المتميزة في تطوير أداء المعلمين.وأكدت الإدارة، على الميدان التربوي بالمشاركة في مختلف فئات الجائزة وذلك وفقًا للوائح والتعليمات، وآليات التوثيق الإلكتروني، وإرسال المشاركات عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، وإرسال نسخة من المشاركة كذلك إلى [email protected] قبل موعد انتهاء استقبال ملفات الترشيح بالوزارة بتاريخ 15 أكتوبر 2019.// انتهى //10:38ت م0015

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