ثقافي / التفكير الناقد والتفكير الفلسفي".. ورشة عمل بأدبي نجران



نجران 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

ينظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة نجران، بعد غد الخميس، ورشة عمل فلسفية بعنوان "التفكير الناقد والتفكير الفلسفي" ، وذلك بمقر النادي.

وتأتي الورشة ضمن فعاليات ملتقى السلام الفلسفي، التي يقدمها النادي خلال شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

09:13ت م

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