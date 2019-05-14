السعودية اليوم / مصرع ثلاثة أشخاص جراء تصادم طائرتين مائيتين قبالة ألاسكا



سان فرانسيسكو 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وفُقد ثلاثة آخرون جراء تصادم طائرتين مائيتين وتحطمهما قبالة سواحل ألاسكا.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الأمريكي إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ 10 أشخاص باستخدام مروحية وقوارب، لكن حالتهم غير معروفة.

وما زالت عملية الإنقاذ مستمرة، بينما لم يتم الكشف عن سبب الحادث.

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09:06ت م

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