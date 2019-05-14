سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تحذير وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من تصعيد الهجوم الذي شنه الجيش الليبي في 4 أبريل الماضي على العاصمة طرابلس حاثين جميع الأطراف على التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة.

وتناولت قصف سلاح الجو الليبي معسكرات لحكومة الوفاق في مدينة الزازية غربًا الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، مبينة أن طيران حكومة الوفاق قام بقصف مواقع عسكرية في مدينة ترهونة.

ونوهت إلى لقاء المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( الناتو ) ينس ستولتنبرغ، و أكد الجانبان خلال اللقاء أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا.

وتطرقت إلى استعراض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة تقريرًا بأهم تطورات الأوضاع في ليبيا أمام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، لافتة النظر إلى أن سلامة أطلعهم على الوضع في ليبيا، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية جراء العمليات العسكرية.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن بلاده تقف على نفس المسافة من الجميع وليس لديها أية أجندة في ليبيا سوى عودة الوئام والأمن والاستقرار مجددا دعوته كافة الليبيين إلى وقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.

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