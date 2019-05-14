رياضي / نادي الاحتياجات الخاصة بتبوك يحتفي بإنجازات لاعبيه للموسم الرياضي المنصرم



تبوك 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

احتفى نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة مساء أمس بإنجازات لاعبيه الذين حصدوا العديد من الجوائز في المجالات

واستهل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن إنجازات أبناء النادي ومراحل التطور الرياضي فيه، وما وجده النادي من دعم حكومي وأهلي حتى بات نقطة التقاء للمبدعين من ذوي الهمم العالية بمنطقة تبوك.

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة النادي كلمة أشاد فيها بجهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات، وحثهم على مضاعفة بذل أقصى الجهد والعطاء لتحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم القادم ، مؤكدا بأن إدارة النادي ستعمل على توفير كافة الإمكانيات.

وقال : إن النادي يسعى لبناء منظومة وطنية من الرياضيين والمبدعين لتنسجم وتتناغم مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي وحيوي يكون لأصحاب الهمم العالية مكانهم فيه، مقدما في الختام شكره لكل من بذل وواصل العمل من أجل خدمة النادي وأبنائه.

وفي نهاية الحفل قدم الحارثي الدروع التذكارية والهدايا لمنسوبي النادي من الرياضيين والحاصلين على المراكز المتقدمة في مختلف الرياضات ، وللجهات الداعمة ، وشهادات الشكر لممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة تقديراً لجهودهم في إبراز أنشطة النادي وفعالياته .

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07:59ت م

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تبوك 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واساحتفى نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة مساء أمس بإنجازات لاعبيه الذين حصدوا العديد من الجوائز في المجالات الرياضية والتنافسية للموسم الرياضي المنصرم، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي أحمد بن عطيه الحارثي ، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك سعود العنزي، والداعمين لأنشطة النادي من الجهات الحكومية المعنية والأهلية بالمنطقة، وذلك بحديقة القصر للاحتفالات والمؤتمرات في مدينة تبوك .واستهل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم شاهد الحضور فيلما وثائقيا عن إنجازات أبناء النادي ومراحل التطور الرياضي فيه، وما وجده النادي من دعم حكومي وأهلي حتى بات نقطة التقاء للمبدعين من ذوي الهمم العالية بمنطقة تبوك.بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة النادي كلمة أشاد فيها بجهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات، وحثهم على مضاعفة بذل أقصى الجهد والعطاء لتحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم القادم ، مؤكدا بأن إدارة النادي ستعمل على توفير كافة الإمكانيات.وقال : إن النادي يسعى لبناء منظومة وطنية من الرياضيين والمبدعين لتنسجم وتتناغم مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي وحيوي يكون لأصحاب الهمم العالية مكانهم فيه، مقدما في الختام شكره لكل من بذل وواصل العمل من أجل خدمة النادي وأبنائه.وفي نهاية الحفل قدم الحارثي الدروع التذكارية والهدايا لمنسوبي النادي من الرياضيين والحاصلين على المراكز المتقدمة في مختلف الرياضات ، وللجهات الداعمة ، وشهادات الشكر لممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة تقديراً لجهودهم في إبراز أنشطة النادي وفعالياته .// انتهى //07:59ت م0010

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