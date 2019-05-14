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تفاصيل الوظائف الشاغرة في ديوان المراقبة العامة

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جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلن ديوان المراقبة العامة عن توفر عدد من الوظائف بالمرتبة 33 وعلى بند الأجور في المركز الرئيسي للديوان والفروع لحملة الثانوية العامة.

ومن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامية لشغل الوظيفة العامة وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة.

وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

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ومن ضمن الشروط الخاصة ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة ورخصة قيادة سارية المفعول واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وسيتم التقديم من خلال موقع الديوان على الرابط التالي:

https://www.gab.gov.sa

وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1440/9/9هـ ويستمر لمدة يومين.

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