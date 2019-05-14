شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية لطلاب الثانوية العامة 1440

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد، عن رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية ، وذلك لحاملي مؤهل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1440، على أن يكون موعد تقديم كلية الملك خالد العسكرية بدايةً من اليوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان، وحتى يوم الإثنين الموافق 15 رمضان من الشهر الجاري، ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكن زيارة موقع اللجنة الإلكتروني أو الاتصال على : 0114918329، وكان موقع الكلية على شبكة الإنترنت أعلن عن بعض الضوابط والشروط قبل البدء في تقديم كلية الملك خالد، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نوضح لكم شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية في أصله ومنشأه، ويُذكر أنه يستثنى من ذلك من تربى مع أبيه أثناء خدمته خارج المملكة العربية السعودية.

أن يتحلى بالأخلاقة الجيدة، وأن يكون غير محكوم عليه بأي جريمة تتنافى مع الشرف والأمانة.

أن يكون من خريجي عام 1440، حيث أنه لا يُقبل خريجي الأعزام الماضية.

أن يكون متخرج من الثانوية العامة في العلوم الطبيعية، أو نظام مقررات مسار العلوم الطبيعية.

أن يكون من مؤديين الاختبار التحصيلي، وحصل على أكثر من 60 درجة ليس أقل.

ألا يكون المعدل التراكمي في شهادة الثانوية العامة الخاصة به عن 80% في تخصص العلوم الطبيعية فقط.

أن يكون وزنه متناسب مع طوله، حيث يكون الأحد الأدنى في الوزن 52 كيلو جرام ولا يزيد عن 95 كجم، وفي الطول حد أدنى 165 سم، وحد أقصى 188 سم.

ألا يكون عمر المتقدم أقل من 17 عاماً وألا يزيد عن 22 عاماً.

أن يكون غير متزوج بأجنبية عنه.

أن يجتاز الفحص الطبي واختبار اللياقة البدينة والمقابلة الشخصية مع أحد المتخصصين.

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