شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني مكة» يخمد حريق في بدروم فندق سكني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أخمد الدفاع المدني بمكة المكرمة حريقًا وقع في بدروم فندق سكني اليوم (الثلاثاء)، و لم ينتج أي إصابات جراء الحريق.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر»: الدفاع المدني يخمد حريقًا وقع في بدروم فندق سكني بـ مكة، يسكنه معتمرون من جنسيات مختلفة.. تم إخلائهم ولا توجد أي إصابات ولله الحمد.
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