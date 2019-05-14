شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني مكة» يخمد حريق في بدروم فندق سكني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أخمد الدفاع المدني بمكة المكرمة حريقًا وقع في بدروم فندق سكني اليوم (الثلاثاء)، و لم ينتج أي إصابات جراء الحريق.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر»: الدفاع المدني يخمد حريقًا وقع في بدروم فندق سكني بـ مكة، يسكنه معتمرون من جنسيات مختلفة.. تم إخلائهم ولا توجد أي إصابات ولله الحمد.