السلطات السعودية تستعيد ابن "معلمة داعش" التي فرَّت قبل سنوات

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تمكنت السلطات السعودية من استعادة ابن معلمة سعودية من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعدما هربت بأطفالها الثلاثة تحت سن الثانية عشرة قبل أعوام عدة، وأوهمتهم بأنهم ذاهبون لنزهة لتركيا. وقد سبق ذلك استعادة شقيقته بجهود من السلطات السعودية بعد موت والدتهم في غارة جوية.

وفي التفاصيل، نشرت قناة العربية فيديو عن عودة الشاب الذي روى قصة موت والدته، وإصابة شقيقته في قصف، وأكد أن التنظيم الإرهابي قال لهم "لا تعودوا لبلاد الكفر"، مشيرًا إلى أنه لم يكمل تعليمه، ولم يرتَح بسوريا منذ لحظة وصوله.

ونشرت "سبق" في رمضان من العام ١٤٣٨هـ نقلاً عن مصادر مقتل المعلمة السعودية، التي كانت قد غادرت السعودية لمَواطن الصراع ملتحقة بتنظيم داعش الإرهابي برفقة أطفالها الثلاثة، إثر غارة جوية، استهدفت مكان تجمع عدد من المقاتلات بالتنظيم سيئ السمعة.

وتعود تفاصيل هروبها لمناطق الصراع عندما توجهت بصحبة أهلها من مقر سكنها في رحلة قبل أن تغافلهم، وتهرب دون أن تخطرهم بذلك.