السعودية اليوم / أمير تبوك يلتقي المواطنين في جلسته الأسبوعية



تبوك 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك في لقائه الأسبوعي مساء أمس , رؤساء وقضاة المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمعاً من المواطنين .

وفي مستهل الجلسة رحب سمو أمير المنطقة بالجميع, وتناول سموه في حديث للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, داعياً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وفي الختام تناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سمو أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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07:37ت م

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