السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الرياض، القصيم ،حائل،الجوف).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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07:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.