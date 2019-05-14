اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 36ر154 نقطة أو ما يعادل 73ر0% ليصل إلى 92ر21036 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 70ر11 نقطة، أو76ر0%، ليصل إلى 44ر1529 نقطة.

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07:17ت م

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