السعودية اليوم / بلدي طبرجل يقر تجميل مداخل المحافظة والمراكز والقرى التابعة



سكاكا 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة طبرجل أمس جلسته العادية لاستعراض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

وأوضح عضو المجلس والمتحدث الرسمي عبد الله الهريويل أن المجلس أصدر عددًا من القرارات والتوصيات منها : إقرار نقل موقع السكراب الواقع بمخطط الورود لتحسين المشهد الحضري، والموافقة على تجميل مداخل المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من خلال المجسمات الجمالية والأرصفة والإنارة واللوحات التعريفية لكل مركز وقرية.

كما أقر المجلس تحسين وتهذيب شارعي اليرموك. والملك عبد العزيز وتوسيع عرضيهما لتسهيل الحركة المرورية وتحسين المواقف.

كما أوصى المجلس بدراسة عمل دوار بكل من: تقاطع شارع حدرج مع شارع اليرموك، وتقاطع شارع طريف مع شارع الحزام الأخضر، وكذلك دراسة إمكانية عمل دوار بشارع الملك فيصل قبل دوار ميدان الهلال.

وأشار الهريويل إلى أن المجلس استعرض طلبات بعض المواطنين بخصوص السفلتة ومعاملات أخرى.

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06:16ت م

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