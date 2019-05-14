شاهد: مداهمة مستودع تقود للكشف عن مصنع سري للمعسل المغشوش.. وضبط 20 طناً بداخله

نفذت عدة جهات حكومية مداهمة لأحد أكبر المستودعات التي تعمل في الخفاء وبشكل سري، حيث ضبطت أكثر من 20 طن معسل مغشوش ومجهول المصدر. ونشر برنامج مكافح التدخين التابع لوزارة الصحة صوراً تظهر المعدات المستخدمة في التصنيع والتعبئة في مكان يتسم بعدم النظافة.

كما أظهر مقطعا فيديو، وثقهما الإعلامي فيصل العبدالكريم خلال مرافقته للجهات الحكومية أثناء مداهمة مستودع تعود ملكيته لأحد أكبر التجار، المصنع السري الذي يتم فيه تجهيز المعسل المغشوش الذي يصنَّع بطرق إجرامية، وتصنيع الشيش ومستلزماتها وبيعها للزبائن على أنها مستوردة. وتم ضبط عدد من العمالة الوافدة داخل المصنع، وأشار مسؤول من وزارة العمل إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المخالفة بحقهم وبحق صاحب المستودع والمسؤول عن تشغيلهم.