«فورد» تطلق نسخة جديدة من سيارتها البيك آب «Ranger»

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أطلقت شركة فورد Raptor من سيارتها البيك آب Ranger، التي تتميز بثوب موديلات سباق الرالي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن شبكة المبرد الضخمة، والمرسوم عليها حروف Ford، يزأر من خلفها محرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 157 كيلووات/213 حصاناً، مع عزم دوران أقصى 500 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات لتوجيه القوة إلى عجلات السيارة الأربعة؛ وهو ما يفترض أن يصل بسيارة الأراضي الوعرة الرياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 10.6 ثانية، فضلاً عن الوصول إلى السرعة القصوى 170 كلم/س.

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وتستهلك السيارة Ranger Raptor، التي تزن أكثر من الطنين، في المتوسط 8.9 لتر/100 كلم؛ وهو ما ينتج عنه 233 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن الناحية التصميمية تتميز النسخة Ranger Raptor من خلال الرفارف الأعرض، كما تعتمد على تجهيزات أقوى مثل الإطار السلمي وتجهيزه وحماية قاع السيارة..، والمكابح الأقوى ومجموعة تعليق معدلة.

ومن المقرر أن تطرح فورد السيارة Ranger Raptor الجديدة في الأسواق في فصل الصيف.

