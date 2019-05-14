الأجواء المعتدلة تشجع أهالي تبوك على تناول الإفطار في المتنزهات (صور)

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دفع المناخ المعتدل الذي تشهده مدينة تبوك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، في تشجيع الأهالي على تناول إفطارهم الرمضاني في المتنزهات العامة التي تتوفر فيها معظم الخدمات البلدية.
ورصدت صورٌ تجمعات لمواطنين التفوا حول مائدة الإفطار؛ لكسر الروتين اليومي مستمتعين بالأجواء الطيبة في الحدائق، التي تعد مكانًا للاسترخاء والتواصل الأسري، مع متعة تناول طعام الإفطار في الهواء الطلق، إضافة إلى ممارسة رياضة المشي في الأماكن المخصصة قبل موعد الإفطار .
وبالمثل يجد المقيمون فرصةً للتواجد في المنتزهات وتناول الإفطار، في أجواء عائلية مع روحانية شهر رمضان الكريم..، ويحرصون عليها مرة على الأقل في الأسبوع للتجمع على مائدة واحدة، مفضلة على الإفطار في المطاعم والفنادق.
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