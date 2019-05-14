قطرة لـ علاج جفاف العين بـ4 مليارات جنيه إسترليني

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كثير منا قد لا ينشغل بمتابعة أسعار المنتجات التي يشتريها من المتجر أو الصيدلية عند تمرير السلعة على جهاز قارئ الباركود، ويكون التركيز على المبلغ النهائي، لكن هناك بعض الأشخاص يُدققون مع سعر كل منتج أثناء تمريره على الجهاز.
مريض بريطاني وصف له الأطباء نوعًا من أنواع القطرة لعلاج جفاف العيون لا يتجاوز سعرها 10 جنيه إسترليني، لكن الصدمة وقعت حين قرأ على جهاز تحديد الأسعار رقمًا خرافيًا لا يمكن تصديقه.
الأمر ذاته حدث مع البائعة التي مرّرت القطرة أكثر من مرة على الجهاز، وفي كل مرة كانت القراءة 4 مليار جنيه إسترليني..، وفي النهاية اكتشفت وجود خلل في النظام.
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