HTC تعتزم إطلاق نسخة رخيصة من هاتف التشفير «إكسودس 1»

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أعلنت شركة “إتش تي سي” HTC عن عزمها إطلاق إصدار جديد من هاتفها الذكي الداعم لتقنية “سلسلة الكتل” Blockchain؛ باسم “إتش تي سي إكسودس 1إس” HTC Exodus 1s.
وقالت الشركة التايوانية: إن “إكسودس 1إس” سوف يتوفر بسعر أقل من هاتف “إكسودس 1” الحالي، الذي طُرح بسعر 699 دولارًا أمريكيًا عندما قررت الشركة إتاحته بالعملات التقليدية؛ بعد أن قيدت شراءه بادئ الأمر بالعملات المشفرة.
ولم تكشف “إتش تي سي” عن السعر المقرر لهاتفها المرتقب، ولكن يُتوقع أن تقوم بما قامت به شركة جوجل مع هاتف “بكسل 3أي” Pixel 3a الجديد، الذي خفضت من بعض مواصفاته الداخلية والخارجية لتقليل سعره.
أما عن السبب وراء إطلاق “إكسودس 1إس”، فقد أوضحت “إتش تي سي” بقولها: “سيتاح للمستخدمين في الاقتصادات الناشئة، أو أولئك الذين يرغبون في اختبار عالم التشفير لأول مرة، موفرًا وصولًا أسهل إلى التقنية بسعر معقول”.
وأضافت الشركة: “سيؤدي ذلك إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تقنية التشفير، وسلسلة الكتل، وسيساعد على انتشارها واعتمادها على الصعيد العالمي. هذا..؛ وسوف تصدر إتش تي سي المزيد من التفاصيل بشأن المواصفات، والتكلفة الدقيقة، خلال الأشهر المقبلة”.
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