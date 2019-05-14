كيف تكتم منشورات شخص ما على إنستغرام دون إلغاء متابعته؟

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يعاني غالبية مستخدمي إنستغرام من بعض المتابعين المزعجين من خلال منشوراتهم وقصصهم المستمرة عبر التطبيق.

ولهذا يتيح تطبيق إنستغرام ميزة هامة تسمح لك بكتم تلك المنشورات دون الاضطرار إلى حظر المستخدم من قائمة المتابعين أو إلغاء متابعته، فضلا عن عدم تمكن تلك الحسابات من معرفة أنك قمت بكتمها، بالإضافة إلى أنه يمكن إلغاء هذه الميزة في أي وقت ترغب فيه بذلك.

ويمكن تفعيل هذه الميزة بسهولة تامة من خلال تتبع خطوات بسيطة، وهي:

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1-الدخول إلى الحساب المزعج على إنستغرام الذي ترغب بكتمه.

2- النقر على النقاط الثلاث بجوار اسم الحساب الذي ترغب في تجنب مشاركاته المزعجة.

3-التحديد خيار الكتم “Mute Posts”، وستحصل بعد ذلك على خيار كتم منشوراته أو قصصه أو كتم الاثنين معا.

وفي حال رغبت في إلغاء كتم الحساب..، فمن السهل القيام بذلك عن طريق النقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة الخاصة به، مجددا، وتحديد خيار “Unmute posts”.

