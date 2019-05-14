واتساب يُنهي خدماته على مجموعة جديدة من الأجهزة قريباً

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كما هو الحال مع مجموعة هواتف ويندوز فون وأبل أيفون، يعتزم تطبيق التراسل الفوري واتساب المُضي قُدمًا في التوقف عن تدعيم منصتها الشهيرة بعدد من الأجهزة خلال المستقبل القريب.

وحسب موقع “تراك إن”، فإن تطبيق واتساب يعتزم التوقف على مجموعة كبيرة من الهواتف الأخرى، بما في ذلك التي أنتجتها شركة سامسونج خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير المقبل.

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التحديثات التي سوف يضعها التطبيق على منصته، ستجعله متوقفًا على بعض الأجهزة التي تعمل بمنصة تشغيل أندرويد 2.3.7 أو ما هو أقدم من هذه النسخة.

وكان تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، قد أعلن أنه سيتوقف عن العمل على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل “ويندوز” خلال أشهر..، في خطوة قد يتضرر منها مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

ومن بين الأجهزة التي سيتوقف عليها واتساب، هي التي لا تزال تعمل بنظام تشغيل iOS 7 وiOS 6 والجيل الثالث من الهواتف الذكية التي أنتجتها أبل العقد الماضي.

