السعودية اليوم / الأمم المتحدة تجري تحديثًا للمبادئ الخاصة بتقدير حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري

نيويورك 8 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

جددت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة اليوم المبادئ التوجيهية للحكومات لتقدير حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتتضمن آخر ما توصل إليه البحث العلمي.

وبموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015م، تستخدم الحكومات منهجيات مشتركة لقياس كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تنتجها وأيضًا التي أزالتها من الغلاف الجوي.

وقالت الهيئة " إن المبادئ التوجيهية لعام 2019م تستند إلى منهجيات عام 2006م مع معالجة ثغراتها وتحديث المعلومات المتقادمة، وتشمل تقنيات متطورة ومصادر الانبعاثات في قطاعات الطاقة والصناعة والمخلفات والزراعة والغابات ".

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وقال كيوتو تانابي أحد رئيسي فريق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي أعد التقرير " إن تعديلات عام 2019م توفر أساسًا علميًا متطورًا لدعم الإعداد والتطوير المستمر للتقديرات الوطنية لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ".

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