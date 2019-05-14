

مكة المكرمة 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

صادقت الجمعية العمومية لمساهمي ومساهمات مكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة اليوم، على الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية للمكتب لموسم حج عام ١٤٣٩هـ بنسبة ٩٥.٤٤٪ إلى جانب إقرار مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة ٨٧.٦٤٪ وذلك بعد عقدها للمرة الثانية بفندق الدار البيضاء تكامل في مكة المكرمة ، بحضور ممثلي وزارة الحج و العمرة.

وعبر رئيس مجلس إدارة المكتب الزمزمي عبد الهادي بن عبد الجليل زمزمي عن شكره وتقديره لمساهمي ومساهمات المكتب على ثقتهم بأعضاء مجلس الإدارة ومصادقتهم على الميزانية العمومية ، مؤكدًا أن هذه الثقة تعد قراءة واضحة لتكاتف الجميع في هذا المكتب الذي شرفه الله بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم السقيا لهم طيلة موسم الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإمكانات التي تتواكب مع حجم الرعاية والاهتمام المقدمين من القيادة الرشيدة - حفظها الله - لضيوف بيت الله الحرام وتنسجم مع حرص المكتب الدائم لمواكبة مخرجات رؤية المملكة ٢٠٣٠ مع وزارة الحج والعمرة لما يحقق الأهداف المرجوة .

كما تناول المحاسب القانوني للمكتب الحسابات الختامية للمكتب لموسم حج ١٤٣٩هـ ، ومن ثم فُتح باب النقاش و الحوار بين الجميع و الإجابة على الاستفسارات، و أعلن بعدها موافقة الحضور على الميزانية العمومية للمكتب ومصادقتهم عليها بنسبة ٩٥.٤٤٪ وعلى موضوع صرف مكافأة نهاية الخدمة بنسبة ٨٧.٦٤٪.

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04:09ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجمعية العمومية لمكتب الزمازمة الموحد تصادق على الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية للمكتب لموسم حج السعودية اليوم ١٤٣٩هـ بنسبة ٩٥.٤٤٪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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