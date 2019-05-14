السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف يعتمد النطاق العمراني لبلدية حجر بمحافظة رابغ



مكة المكرمة في 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي النطاق العمراني لمركز حجر بمحافظة رابغ وذلك لدفع عجلة التنمية الشاملة في جميع محافظات ومراكز بلادنا المباركة في ظل دعم وتوجيه القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

صرح بذلك رئيس بلدية مركز حجر المهندس فهمي بن سليمان الغانمي الذي عبر عن شكره وامتنانه لمعاليه على هذه الخطوة المباركة التي تنطلق من حرص واهتمام ولاة الأمر - أيدهم الله -بجميع المناطق والمحافظات والمراكز لينعم المواطن بوافر من الخدمات التي توفر له العيش الكريم.

وأفاد أن النطاق العمراني سيسهم بعد توفيق الله عز وجل وبشكل كبير في إعداد المخططات للقرى التابعة للمركز من خلال تحديد المعالم الرئيسة وتوجيهات التنمية العمرانية في هذه القرى واستعمال الأراضي، الذي ينعكس إيجابًا وبشكل كبير في خدمة المواطنين والارتقاء بالنهضة العمرانية ، مقدمًا تهنئته لأهالي مركز حجر على هذه الخطوة المباركة التي كان ينتظرها الجميع، داعيا الله تعالى أن يحفظ قادتنا ويجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من جهود في سبيل خدمة المواطن والرقي بالوطن ، مؤكدًا سعيه الحثيث لعمل كل ما يمكن عمله للإسهام في تنمية وتطور مركز حجر ومجتمعها.

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04:07ت م

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