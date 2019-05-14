أكثر من 4 ملايين ريال في اليوم الأول لحملة تفريج كربة بالشمالية

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - واس

دشن وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان بن جريس اليوم، حملة “تفريج كربة”، لسجناء المطالبات المالية التي نظمتها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بالمنطقة، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري للجنة “تراحم”، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني وعدد من مديري الإدارات الحكومية, وذلك في مقر النادي الأدبي بمدينة عرعر.

ونوه رئيس “تراحم” بالمنطقة رئيس اللجنة سعود محمد الرويلي بالدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، معربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة لاهتمامهم بمناشط اللجنة التي تقدم خدماتها للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

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وأكد أن حملة تفريج كربة تستهدف الإفراج عن أكبر عدد ممكن من النزلاء المسجونين بالحق الخاص والغارمين من أبناء المنطقة بجميع المحافظات من خلال دفع المديونيات المترتبة عليهم، لتمكينهم من قضاء ما تبقى من أيام الشهر الكريم مع أسرهم.

عقب ذلك ألقى رئيس المحكمة العامة الشيخ الدكتور خالد الجنيدي كلمة نوه خلالها بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية واهتمام بالمواطن ورفاهيته في هذه البلاد المباركة، سائلًا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا، مشيدًا بالدعم الذي تحظى به الحملة وما لقيته من حماس , وتضافر للجهود في حملة تفريج كربة من أجل إدخال الفرحة والسرور على أسر سجناء الحق الخاص، داعيًا الجميع للتعاون والوقوف مع الحملة.



إثر ذلك، أعلن وكيل إمارة المنطقة عن دعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمبلغ مليون ريال دعمًا للحملة ومساهمة في الإفراج عن سجناء المطالبات المالية.

بعد ذلك توالت التبرعات من رجال الأعمال وأهالي منطقة الحدود الشمالية حيث بلغت التبرعات في اليوم الأول للحملة (4.728.950) ريالًا.