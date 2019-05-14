كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 تعلن فتح باب القبول والتسجيل

قامت كلية الملك خالد العسكرية بالإعلان عن فتح باب التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، وأوضحت الكلية أن نتائج القبول المبدئي ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكن زيارة موقع اللجنة الإلكتروني أو الاتصال على : 0114918329، وعلى المتقدمين الذين استوفوا الشروط التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية وزارة الحرس الوطني من هنا، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نوضح لكم شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية في أصله ومنشأه، ويُذكر أنه يستثنى من ذلك من تربى مع أبيه أثناء خدمته خارج المملكة العربية السعودية.

أن يكون من مؤديين الاختبار التحصيلي، وحصل على أكثر من 60 درجة ليس أقل.

ألا يكون المعدل التراكمي في شهادة الثانوية العامة الخاصة به عن 80% في تخصص العلوم الطبيعية فقط.

أن يكون وزنه متناسب مع طوله، حيث يكون الأحد الأدنى في الوزن 52 كيلو جرام ولا يزيد عن 95 كجم، وفي الطول حد أدنى 165 سم، وحد أقصى 188 سم.

أن يجتاز الفحص الطبي واختبار اللياقة البدينة والمقابلة الشخصية مع أحد المتخصصين.

ألا يكون عمر المتقدم أقل من 17 عاماً وألا يزيد عن 22 عاماً.

أن يكون غير متزوج بأجنبية عنه.

أن يتحلى بالأخلاقة الجيدة، وأن يكون غير محكوم عليه بأي جريمة تتنافى مع الشرف والأمانة.

أن يكون من خريجي عام 1440، حيث أنه لا يُقبل خريجي الأعزام الماضية.

أن يكون متخرج من الثانوية العامة في العلوم الطبيعية، أو نظام مقررات مسار العلوم الطبيعية.

← إقرأ أيضاً: