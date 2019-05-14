شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: دعم «تراحم» يفعّل التكافل الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء)

طالب أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنه (تراحم) الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رجال الأعمال والشركات الكبرى وفئات المجتمع كافة بالتفاعل مع حملة تراحم لإطلاق السجناء خلال شهر رمضان المبارك، وتفعيل دور التكافل الاجتماعي لمساعدة السجناء المعسرين ولم شملهم بأسرهم، واستشعار المسؤولية، والقيام بواجبهم الوطني في تبني ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة.

ورعى أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنه (تراحم) مساء أمس إطلاق حملة «تفريج كربة» لعام 1440 لسجناء المطالبات المالية التي تنظمها لجنة «تراحم» بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك على مسرح النادي الأدبي في مدينة عرعر.

من جهة أخرى، رعى أمير منطقة الحدود الشمالية أمس توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الحدود الشمالية، ومثلها عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور معن المدني، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنه (تراحم) بالمنطقة، ومثلها رئيس اللجنة سعود محمد الرويلي. وتهدف بنود الاتفاقية إلى تقديم دورات للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتهيئة النزيل لاكتساب مهارة تمكنه من الدخول في سوق العمل.