وزير الثقافة يبحث مع مسؤولين روسيين التعاون المشترك

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موسكو) بحث وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود مع نائب رئيس الوزراء للرياضة والسياحة والثقافة الروسي أولغا غولوديتس، ووزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي، مجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثقافية بحث وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود مع نائب رئيس الوزراء للرياضة والسياحة والثقافة الروسي أولغا غولوديتس، ووزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي، مجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثقافية السعودية الروسية. جاء ذلك، خلال استقبال الأمير بدر بن فرحان أمس (الإثنين) في العاصمة الروسية موسكو، أولغا غولوديتس، وفلاديمير ميدينسكي، خلال زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد قرملي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.



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