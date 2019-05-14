شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس الوطني الإماراتي تصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وصلت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات الدكتورة أمل عبدالله القبيسي إلى الرياض مساء أمس (الإثنين)، في زيارة رسمية للمملكة. وكان في استقبالها بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.

كما كان في استقبالها عضو مجلس الشورى العضو المرافق صالح بن عبدالعزيز الحميدي، والقنصل بسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة مرشد بن أحمد الرميثي، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

ويضم الوفد المرافق لمعاليها عدداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات وعدداً من المسؤولين.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الإماراتية خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين بالمملكة كما ستعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس الشورى.