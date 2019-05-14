شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل لـ«غرفة جدة»: حفزوا الاستثمارات ووفروا البيئة الجاذبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، رئيس وأعضاء المجلس الجديد لإدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. وهنأ الأمير خالد الفيصل رئيس وأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مؤكداً ضرورة أن يكون لهم دورهم الفاعل في تحفيز الاستثمارات، وتوفير البيئة الجاذبة ليشارك رجال وسيدات الأعمال في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على جدة وسكانها. واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن خطط غرفة جدة المستقبلية قدَّمها رئيس مجلس إدارتها محمد يوسف ناغي. من جهة ثانية، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بمقر الإمارة، رئيس وأعضاء المجلس الجديد لإدارة الغرفة. وهنأ الأمير بدر بن سلطان رئيس وأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، منوهاً في ذات الوقت إلى ضرورة توفير بيئة خصبة للاستثمار تُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، رئيس وأعضاء المجلس الجديد لإدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. وهنأ الأمير خالد الفيصل رئيس وأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مؤكداً ضرورة أن يكون لهم دورهم الفاعل في تحفيز الاستثمارات، وتوفير البيئة الجاذبة ليشارك رجال وسيدات الأعمال في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على جدة وسكانها. واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى نبذة عن خطط غرفة جدة المستقبلية قدَّمها رئيس مجلس إدارتها محمد يوسف ناغي. من جهة ثانية، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بمقر الإمارة، رئيس وأعضاء المجلس الجديد لإدارة الغرفة. وهنأ الأمير بدر بن سلطان رئيس وأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، منوهاً في ذات الوقت إلى ضرورة توفير بيئة خصبة للاستثمار تُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

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