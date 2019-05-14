عادلة بنت عبدالله لـ الخليج 365 : «بساط الريح».. يعزز دور المرأة في الاقتصاد

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جدة - خالد شويل - فوز الغامدي (جدة) أكدت رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية (نرعاك) الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز لـ«الخليج 365»، أن معرض بساط الريح يدعم الحراك الاقتصادي ويعزز دور المرأة أكدت رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية (نرعاك) الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز لـ«الخليج 365»، أن معرض بساط الريح يدعم الحراك الاقتصادي ويعزز دور المرأة السعودية في دعم ساحة الاقتصاد وبروزها في السوق بكافة المنتجات. وأوضحت الأميرة عادلة عقب إطلاقها النسخة الـ20 للمعرض، أنه يحتضن أشهر مصممات الديكور والأزياء والسجاد وكافة المستلزمات المنزلية، وتشغيل جوانب المعرض لصالح المرضى والمحتاجين، مبينةً أنه تم تحديد أسعار استئجار المكان حسب أسعار السوق. واعتبرت المعرض أنموذجاً راقياً ومتقناً يقام كل عام، ويعد مناسبة خيرية وواجهة متميزة بما يمثله من دعم مادي يعود ريعه لصالح المرضى الذين تخدمهم المؤسسة وأسرهم وتوفر لهم احتياجاتهم الطبية والاجتماعية اللازمة بالإضافة إلى دعم مراكز الرعاية الصحية المنزلية التابعة للمستشفيات العامة. من جانبها، قالت الأميرة جواهر بنت عبدالله آل سعود إن دورها في المعرض هو تطوعي وإنساني لصالح الجمعيات الخيرية والمرضى والمحتاجين، لافتة إلى أن عرض منتجها وهو عبارة عن تراث المملكة منذ التأسيس ويشمل تراث الوطن الجنوبي والشمالي والغربي وكافة مناطق ومدن المملكة ويهتم في المقام الأول بتعريف المجتمع بالثقافة السعودية التراثية والمنتج التراثي.



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