الطائف: إغلاق معمل كنافة ومعجنات مخالف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) ضبطت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية، معملاً مخالفاً لإعداد الكنافة والمعجنات الرمضانية، وذلك بحي نخب، واتضح أن المعمل غير مرخص وغير ملتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المعمل والتحفظ على جميع الأدوات المستخدمة في عمليات إعداد المعجنات والحلوى الرمضانية. وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه يجري حالياً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعمل المخالف، مبينة أن تنفيذ خطة الرقابة الموسمية حقق نتائج إيجابية وسريعة نظراً للجهود الرقابية المكثفة من كافة الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية ضمن البرنامج الرقابي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان «غذاؤكم أمانة».

ضبطت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية، معملاً مخالفاً لإعداد الكنافة والمعجنات الرمضانية، وذلك بحي نخب، واتضح أن المعمل غير مرخص وغير ملتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المعمل والتحفظ على جميع الأدوات المستخدمة في عمليات إعداد المعجنات والحلوى الرمضانية. وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه يجري حالياً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعمل المخالف، مبينة أن تنفيذ خطة الرقابة الموسمية حقق نتائج إيجابية وسريعة نظراً للجهود الرقابية المكثفة من كافة الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية ضمن البرنامج الرقابي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان «غذاؤكم أمانة».

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