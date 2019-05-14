القنفذة: إنقاذ 8 تعطل قاربهم في عرض البحر

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جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة) أنقذت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة، 8 أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر. ولفت المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي، إلى أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة باشر بلاغاً وارداً من قطاع حرس الحدود بالقنفذة يفيد برصد إشارة استغاثة من قارب النزهة المسمى «سلطان الليث» تعرض لعطل غرب مركز أبو النور. وأضاف «على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية وتوجيه زورق بعيد المدى من الوحدات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة لموقع إشارة الاستغاثة، وتم العثور على قارب النزهة المتعطل والأشخاص المصرح لهم بالنزهة، وتقديم المساعدة لهم، والتأكد من أنهم جميعاً بصحة جيدة».

أنقذت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة، 8 أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر. ولفت المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي، إلى أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة باشر بلاغاً وارداً من قطاع حرس الحدود بالقنفذة يفيد برصد إشارة استغاثة من قارب النزهة المسمى «سلطان الليث» تعرض لعطل غرب مركز أبو النور. وأضاف «على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية وتوجيه زورق بعيد المدى من الوحدات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة لموقع إشارة الاستغاثة، وتم العثور على قارب النزهة المتعطل والأشخاص المصرح لهم بالنزهة، وتقديم المساعدة لهم، والتأكد من أنهم جميعاً بصحة جيدة».

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