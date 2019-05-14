شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزي الرئيس اللبناني في وفاة البطريرك مار نصر الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. وقال الملك سلمان «تلقينا نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والتوفيق».



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