ولي العهد يواسي العماد ميشال عون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وإنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأرجو لكم دوام الصحة والسلامة».



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