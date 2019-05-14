شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل «العميد» ورؤساء المجموعات الدبلوماسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس (الإثنين)، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة، وهم كل من سفير الكاميرون رئيس المجموعة الإفريقية إياد تيجاني، وسفير سلطنة عمان رئيس المجموعة العربية أحمد بن هلال البوسعيدي، وسفير سنغافورة رئيس المجموعة الآسيوية لورانس أندرسون، وسفير ألبانيا رئيس المجموعة الأوروبية سامي شيبا، وسفير المكسيك رئيس مجموعة أمريكا الشمالية خوان ألفريدو أورتيز، وسفير الأورغواي رئيس مجموعة أمريكا الجنوبية كارلوس بنتاكور، وسفير نيوزيلندا رئيس مجموعة أوقيانوسيا جيمس مونرو.

ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتهاني قادة الدول العربية والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذا الشهر الفضيل.

وقد حمّلهم خادم الحرمين الشريفين نقل تحياته لقادة الدول العربية والصديقة، سائلاً الله أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والبركة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

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كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي هنأ الملك سلمان بشهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على التهنئة بالشهر الفضيل، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والتوفيق.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.