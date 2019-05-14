شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: دعم الأمير محمد بن سلمان يتوافق مع رؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل برقية شكر وتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتوجيهه بدعم مشروع ترميم مباني جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال (كمرحلة أولى).

وقال الأمير خالد الفيصل «أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة عامة، وأهالي محافظة جدة خصوصا، أسمى آيات الشكر والامتنان على دعمكم حفظكم الله بمبلغ 50 مليون ريال كمرحلة أولى لترميم مباني جدة التاريخية، وامتداداً للحفاظ على المكتسبات التاريخية، والحضارية للمملكة».

Advertisements

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة «أن هذا الدعم من ولي العهد يأتي للحفاظ على مباني جدة التاريخية، وإعادة تأهيلها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، للحفاظ على الهوية الثقافية، والحضارية في بلادنا الغالية، ويعكس اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، وسموكم الكريم لمسيرة التطور والنماء في كافة المجالات».

من جهة أخرى، رفع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز برقية شكر وتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتوجيهه بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال (كمرحلة أولى).

وقال الأمير مشعل في برقيته «باسمي واسم أهالي جدة أرفع لمقامكم الكريم كل الشكر والتقدير والإجلال لما قدمتموه من دعم من لدن سموكم الكريم لجدة التاريخية، هذا الموروث الثري على مر العصور الذي يلقى كل عناية من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، الذي سيعزز الجوانب الإنسانية والحضارية والثقافية ويسهم بشكل فاعل في التنمية لهذه المنطقة الغالية على الجميع، سائلين المولى عز وجل لسموكم مزيدا من الرفعة والرقي والتوفيق والسداد».