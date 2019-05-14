خطوات التسجيل في طلب صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل في المملكة العربية السعودية

تعويض نظام التأمين ضد التعطل في المملكة العربية السعودية، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صباح أمس الاثنين الموافق 13 مايو 2019، عن نشر الخطوات اللازمة للعمل على صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المقترح من جانب نظام ساند، وتلك من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمساعدة الأسر الأكثر أحتياج خلال الفترة الحالية.

فمع الظروف الاقتصادية يتم منح من حدث له حادث أو عائق منعه من العمل تم تقديم تعويض نظام التأمين وصرفه للأسر لرفع مستوى المعيشة لهم.

خطوات التسجيل في نظام التامين ضد التعطل

أعلنت التأمينات بوجود عدد من الخطوات يجب أن يتم اتباعها حتى يتمكن الفرد من الحصول على مبلغ صرف تعويض نظام التامين، حيث أن الخطوات تعد بالاتي: