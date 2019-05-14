كلية الملك خالد العسكرية.. شروط التقديم في كلية الملك خالد لطلاب الثانوية العامة

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صرحت كلية الملك خالد العسكرية، على فتح باب التسجيل للطلاب حملة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1440، حيث أنه سوف يتم فتح باب التسجيل اعتبارا من غدا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا، ويستمر التقديم للطلاب حتى الساعة 2:00 مساء نفس اليوم، وتمتد مدة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية حتى يوم الاثنين الموافق 15 رمضان 1440.
وكما أنه أعلنت لكلية بأنه من أهم الشروط التي تم طرحها للتقدم في كلية الملك خالد، بأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، كما يستبعد من ذلك الشرط من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج حدود المملكة العربية السعودية.
التقديم في كلية الملك خالد العسكرية
أعلنت الكلية عن عدد من الشروط الهامة التي يجب أن يتبعها الطالب حتى يمكن من الدخول والالتحاق في كلية الملك خالد العسكرية، حيث أن تعليمات التسجيل في الكلية لطلبة الثانوية العامة تتمثل في الأتي:
- يفضل أن يتم استخدام متصفح إنترنت إكسبلورر 8 فأعلى.
- يجب أن لا تتعدى عملية التسجيل في الكلية على الموقع مدة الساعة (60 دقيقة).
- كما يجب تجهيز صورة من الماسح الضوئي للشهادة الثانوية.
- كما يجب التأكد من كل الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة عن طريق عرض نجمة حمراء بجانب الحقل وتلك تعنى وجود أخطاء في البيانات المدخلة على الموقع.
- كما يجب كتابة أحرف رمز التحقق المعروض على الموقع باللغة الإنجليزية.
- ثم يتم ضغط زر التسجيل حتى يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل).
- سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.
- تستطيع التعديل عن طريق الموقع من خيار تعديل بيانات طلب.