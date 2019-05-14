كلية الملك خالد العسكرية.. شروط التقديم في كلية الملك خالد لطلاب الثانوية العامة

صرحت كلية الملك خالد العسكرية، على فتح باب التسجيل للطلاب حملة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1440، حيث أنه سوف يتم فتح باب التسجيل اعتبارا من غدا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا، ويستمر التقديم للطلاب حتى الساعة 2:00 مساء نفس اليوم، وتمتد مدة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية حتى يوم الاثنين الموافق 15 رمضان 1440.

وكما أنه أعلنت لكلية بأنه من أهم الشروط التي تم طرحها للتقدم في كلية الملك خالد، بأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، كما يستبعد من ذلك الشرط من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج حدود المملكة العربية السعودية.

التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت الكلية عن عدد من الشروط الهامة التي يجب أن يتبعها الطالب حتى يمكن من الدخول والالتحاق في كلية الملك خالد العسكرية، حيث أن تعليمات التسجيل في الكلية لطلبة الثانوية العامة تتمثل في الأتي: