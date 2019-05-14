، الشيخ البحيري إلى رحمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي أمس الإثنين في محافظة المذنب بمنطقة القصيم الشيخ محمد بن حسين البحيري وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع إبن رخيص بمحافظة المذنب والدفن في مقبرة المذنب.



للعزاء: جوال إبنه عبدالله: 0505155492

جوال إبنه سليمان:

0555155802‬‬

رحمه الله وغفر له، وجعل الجنة مستقره ومسكنه.

خالص العزاء، وصادق المواساة لكل أبناء الفقيد وبناته وزوجته، وعائلة البحيري في المذنب والرياض، وكافة أنحاء المملكة.

"إنا لله وإنا إليه راجعون "