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محمد بن مسعود - الدمام - توفي أمس الإثنين في محافظة المذنب بمنطقة القصيم الشيخ محمد بن حسين البحيري وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع إبن رخيص بمحافظة المذنب والدفن في مقبرة المذنب.
للعزاء: جوال إبنه عبدالله: 0505155492
جوال إبنه سليمان:
0555155802
رحمه الله وغفر له، وجعل الجنة مستقره ومسكنه.
خالص العزاء، وصادق المواساة لكل أبناء الفقيد وبناته وزوجته، وعائلة البحيري في المذنب والرياض، وكافة أنحاء المملكة.
"إنا لله وإنا إليه راجعون "
الشيخ البحيري إلى رحمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-14
توفي أمس الإثنين في محافظة المذنب بمنطقة القصيم الشيخ محمد بن حسين البحيري وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع إبن رخيص بمحافظة المذنب والدفن في مقبرة المذنب.
للعزاء: جوال إبنه عبدالله: 0505155492
جوال إبنه سليمان:
0555155802
رحمه الله وغفر له، وجعل الجنة مستقره ومسكنه.
خالص العزاء، وصادق المواساة لكل أبناء الفقيد وبناته وزوجته، وعائلة البحيري في المذنب والرياض، وكافة أنحاء المملكة.
"إنا لله وإنا إليه راجعون "
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
03:59 AM
توفي أمس الإثنين في محافظة المذنب بمنطقة القصيم الشيخ محمد بن حسين البحيري وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع إبن رخيص بمحافظة المذنب والدفن في مقبرة المذنب.
للعزاء: جوال إبنه عبدالله: 0505155492
جوال إبنه سليمان:
0555155802
رحمه الله وغفر له، وجعل الجنة مستقره ومسكنه.
خالص العزاء، وصادق المواساة لكل أبناء الفقيد وبناته وزوجته، وعائلة البحيري في المذنب والرياض، وكافة أنحاء المملكة.
"إنا لله وإنا إليه راجعون "
، الشيخ البحيري إلى رحمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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