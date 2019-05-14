حرس الحدود ينقذ 8 أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر

تمكّنت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة، من إنقاذ 8 أشخاص تعطل قاربهم في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، الرائد فارس مسفر المالكي، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة «JMRCC» باشر بلاغا واردا من قطاع حرس الحدود بالقنفذة، يفيد برصد إشارة استغاثة من قارب النزهة المسمى «سلطان الليث»، تعرض لعطل غرب مركز أبو النور.

وأضاف، أنه على الفور تمت مباشرة الدوريات البحرية، وتوجيه زورق بعيد المدى من الوحدات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بالقنفذة إلى موقع إشارة الاستغاثة، وتم العثور على قارب النزهة المتعطل، والأشخاص المصرح لهم بالنزهة، وتقديم المساعدة لهم، والتأكد من أنهم جميعا بصحة جيدة. ودعا المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بالتأكد من جهوزية قواربهم قبل كل رحلة.