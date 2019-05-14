السعودية اليوم / تمديد فعاليات مهرجان "فوانيس باحتنا" بمنطقة الباحة



الباحة 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أعلن مجلس شباب منطقة الباحة اليوم, عن تمديد فعاليات مهرجان "فوانيس باحتنا" في نسخته الأولى، حتى يوم الخميس القادم.

وأوضح رئيس المجلس الشبابي بالباحة الدكتور زياد الزايدي, أن تمديد المهرجان يأتي لإعطاء فرصة أطول لزوار المهرجان للاستمتاع بفعالياته التي تلقى إقبالًا متزايدًا من أهالي المنطقة وزوارها, معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة, على ما يوليه سموه من دعم واهتمام لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذ في المنطقة.

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