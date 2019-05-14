انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن: التقييم الأولي يشير إلى تورط إيران بهجمات الفجيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 02:57 صباحاً - قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إيران مشتبهة بتورطها في التفجيرات التي استهدفت السفن التجارية في الإمارات.

ونقلت "وكالة أسوشيتيد برس" عن مسؤول أميركي قوله، "إن تقييماً أولياً لفريق عسكري أميركي يشير إلى أن إيرانيين أو مجموعات مدعومة من إيران استخدموا متفجرات لإحداث أضرار بسفن في الخليج".

وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، "أن الفريق الأميركي يرى أن الثقوب ناجمة عن عبوات ناسفة، وأن طول الثقب يتراوح بين 5 إلى 10 أقدام، بالقرب من مستوى المياه أو أسفله مباشرة".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن التقييم الأولي "يرجح وقوف إيران وراء الهجوم الذي تعرضت له أربع سفن شحن في الخليج، لكنه ليس تقييماً نهائياً بعد".

وكان مسؤول أميركي، قال يوم الاثنين، إن الجيش يساعد في التحقيقات المتعلقة باستهداف السفن قبالة إمارة الفجيرة بناء على طلب من الإمارات.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية طلب عدم كشف اسمه، أن الجيش الأميركي يساعد في التحقيقات المتعلقة بحادث تخريب السفن قبالة إمارة الفجيرة.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك إن بلاده سعيدة بتقديم المساعدة التي طلبها الإماراتيون لإجراء التحقيقات، مضيفاً أن "سياستنا الخارجية تسعى إلى إزالة كل القوات الخاضعة لسيطرة إيران من سوريا".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، قد أعلنت يوم الأحد، تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأعلنت السعودية عن وجود سفينتين سعوديتين من بين السفن الـ 4 المتضررة، إلى جانب ناقلة نفط ترفع علم الإمارات وناقلة للمنتجات النفطية مسجلة في النرويج.

وثمة حالة من التوتر في منطقة الخليج، إذ أرسلت الولايات المتحدة مؤخراً حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى المنطقة.