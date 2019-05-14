السعودية | “الخدمة المدنية” تعلن تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:53 صباحًا, 14 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم الإثنين التعديلات التي أجريت على بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من أحكام.
وأوضحت أن هذه التعديلات جاءت وفق تعميم اشتمل على تعديلات تتعلق بالتريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وأضافت أنه جرى إضافة بعض الاشتراطات للمادة (54) من اللائحة والمتعلقة بالترقية الاستثنائية، بهدف ضمان أن يكون الاختيار لأفضل الكفاءات التي لدى الجهة، وإعادة صياغة المواد (104)، (105)، (189) من اللائحة، والمتعلقة بتمديد خدمة الموظف، وما يخص تنظيم انتقال الموظف المبتعث بعد عودته من بعثته.
فيما أشارت الوزارة إلى أنه قد تم إدخال هذه التعديلات على النسخة الإلكترونية للائحة على موقع الوزارة الإلكتروني، في ضوء ما أسفرت عنه اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وورش العمل التي عقدتها الوزارة للجهات الحكومية في مناطق المملكة.
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