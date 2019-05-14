حكاوي يجمع الماضي بالحاضر عبر قصص من الزمن الجميل

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - واس

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تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة ضمن أنشطتها خلال شهر رمضان المبارك فعاليات برنامج “حكاوي” وذلك بجوار المسجد النبوي، حيث يجتمع جمال المكان والزمان من خلال سرد قصص عن أصالة حياة الماضي وبساطتها.

وأوضح رئيس رابطة التنمية الشبابية بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن برنامج حكاوي سيستمر حتى الـ 13 من شهر رمضان وسيستضيف كل يوم ضيفًا يحكي للحضور قصة وذكريات من الزمن الجميل بهدف إظهار روح التواصل الاجتماعي وتوضيح وربط الماضي بالحاضر وإعادة المفاهيم الاجتماعيه التي غابت عن المجتمع.



وبين الدكتور البشاوري أن مصطلح حكاوي طالما ارتبط بشهر رمضان المبارك ومن هذا المنطلق، فبرنامج حكاوي سيقوم بتعريف أبناء هذا الجيل بجمال الماضي والحياة البسيطه وأشياء ذهبت لتستقر بذاكرة الأباء والأجداد ليحكي عنها بكل بساطه.

يذكر أن “الحكواتي” عادة شعبية تقليدية، يجتمع عندهم الناس بكل حماسة وانتباه لسماع القصص والروايات والعودة للذكريات والانطلاق بالخيال حيث تصل الفائدة بربط الأواصر والمحبة والتذكير بأهمية النواحي الاجتماعيه بين الماضي والحاضر.