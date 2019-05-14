2019-05-14

المملكة تشارك في أول معرض عالمي يجمع بين الخوارزميات والفن في روسيا

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشارك المملكة ممثلة في وزارة الثقافة وصندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية في معرض “الذكاء الاصطناعي والحوار بين الثقافات” الذي يأتي تحت رعاية صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومتحف الأرميتاج الحكومي، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، وتستضيفه مدينة سان بطرسبرج الروسية في 6 يونيو المقبل.

ويعد هذا، أول معرض فني دولي كبير في روسيا يستكشف دور الذكاء الاصطناعي في الفن الحديث، حيث سيفُتتح في مبنى الأركان العامة بمعرض “الأرميتاج” تواكبًا مع اليوم الأول من منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

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وسيكون المعرض ملتقى لـ14 فنانًا ومجموعة فنية من 10 دول، فيما قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييف: إن تطوير الحوار بين الثقافات هو مهمة الصندوق، وهذا المعرض هو مبادرتنا الجديدة التي تهدف إلى تعزيز هذا الحوار وخلق الثقة اللازمة لنجاح التجارة والاستثمار.

وسيشمل المعرض أعمالًا فنية صممها فنانون من دول مختلفة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، أما معظم القطع التي سيتم عرضها في المعرض فهي نتاج للمعالجة الإبداعية بواسطة خوارزميات كبيرة.

من جهته، أكد ميخائيل بيوتروفسكي، رئيس متحف الأرميتاج الحكومي، أن المتحف “يرحب دائمًا بالتجارب التي يُظهر فيها الفن والعلوم أوجه التشابه والاستعداد لإثراء بعضهما البعض”.