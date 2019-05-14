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وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العليا ويبحث عددًا من الموضوعات

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2019-05-14

وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العليا ويبحث عددًا من الموضوعات

متابعات الخليج 365 - واس

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، في جدة اليوم اجتماع لجنة الحج العليا .

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وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج ومتابعة مشروعات الحج للاستمرار في الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع اتخذت عدد من التوصيات حيال ما جرى مناقشته للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





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